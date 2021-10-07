С каждым из депутатов Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа», которые не проголосовали за отставку спикера Дмитрия Разумкова, проведут разговор. Об этом в комментарии vesti.ua 7 октября заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

Глава фракции «Слуги народа» заверил, что на заседании фракции депутатам не угрожали, что им придется писать заявление на выход из фракции, если они не поддержат отставку Разумкова.

«Будет общение с каждым депутатом отдельно. Отдельная судьба у каждого», — отметил Арахамия.

Разумков упрекнул Зеленского и Арахамию из-за офшоров © Открытые источники Дмитрия Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.

В «Слуге народа» против отставки Разумкова проголосовали Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Василий Мокан, Нелли Яковлева. Воздержались от голосования Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша. Еще ряд «слуг народа» в голосовании участия не приняли.