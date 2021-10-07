Главное управление разведки Министерства обороны Украины уверено, что российские спецслужбы пытались помешать эвакуации граждан Украины из Афганистана. Об этом говорится в сообщении ГУР министерства обороны, опубликованном 7 октября

«По приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию. Они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы. Несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию», — сообщил один из сотрудников военной разведки.

Украина направит еще один рейс для эвакуации граждан из Афганистана © пресс-служба президента Украины

В конце августа, после приземления четвертого самолета с украинцами из Афганистана, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что эвакуация граждан завершена. Однако уже в начале сентября украинцы, которым не удалось улететь из Афганистана, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой направить еще один рейс.

После вывода войск США 31 августа аэропорт Кабула взяло под контроль движение Талибан*.

*Деятельность организации запрещена в РФ