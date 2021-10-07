«По приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию. Они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы. Несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию», — сообщил один из сотрудников военной разведки.
Также отмечается, что украинским гражданам в Афганистане неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления о том, что Украина оставила своих граждан.
В конце августа, после приземления четвертого самолета с украинцами из Афганистана, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что эвакуация граждан завершена. Однако уже в начале сентября украинцы, которым не удалось улететь из Афганистана, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой направить еще один рейс.
После вывода войск США 31 августа аэропорт Кабула взяло под контроль движение Талибан*.
*Деятельность организации запрещена в РФ