Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале 7 октября поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина

Белоруссия поздравляет: что Лукашенко пожелал Путину в день рождения © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк Илья Кива выбрал флаг Украины.

Он пожелал российскому президенту сил, Божьего благословения и здоровья.

«Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа Владимира Владимировича Путина с днем рождения… Вы — действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы — тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства, защищает мораль, веру. И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя», — сказал Кива.

Завершил поздравление Кива словами мастера Йоды из киноэпопеи «Звездные войны»: «Да пребудет с вами сила».

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 7 октября, отмечает 69-й день рождения.