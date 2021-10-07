На концерте в украинском городе Днепр местные «патриоты» вышли на протест против выступления российской исполнительницы Ирины Круг, устроив певице «коридор позора». Как отреагировала на это артистка, 7 октября рассказал телеканал ТСН

Украинский актер получил угрозы после съемок в российском сериале о ВМФ © Виталий Салий/Инстаграм

Таким образом радикально настроенные граждане требовали запретить выступления звезды на территории Украины, утверждая, что артистке работать в стране нельзя.

«Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет», — сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис.

Выпады «патриотов» певица оставила без ответа, а зрителей, пришедших на ее концерт, публично поблагодарила на своей странице в Instagram. Примечательно, что их город в этом обращении она назвала тем именем, которое было до декоммунизации.

«Спасибо, Днепропетровск», — написала артистка.

Ранее Ирина Круг пела в Харькове, а на 8 и 9 октября у нее назначены концерты в Киеве и Одессе.

В 2016 году вдова шансонье Михаила Круга выступала в Крыму, из-за чего попала в базу украинского «Миротворца». В качестве причины тому на скандальном сайте было указано следующее: «за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым».