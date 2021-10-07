Украина и Международный валютный фонд (МВФ) завершают подготовку меморандума о продлении действующей программы stand-by. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 7 октября на Киевском международном экономическом форуме, передает nv.ua

Шмыгаль анонсировал, что меморандум с МВФ о продлении программы stand-by для Украины будет готов буквально на днях.

Украина обсудит с МВФ риски из-за роста цены на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он заявил, что Украины «получает транши тогда, когда в этом нуждается», но не уточнил, будет ли перечислен новый транш от МВФ до декабря.

«Деньги любят тишину, все это знают. Я не суеверный человек, но у нас очень плодотворный диалог. Сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие-либо заявления по этому поводу», — сказал Шмыгаль.

В сентябре миссия МВФ на Украине начала работу по пересмотру программы финансирования в онлайн-режиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Киев рассчитывает на очередной транш кредита в размере 750 млн долларов в ноябре. Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что транш ожидается в октябре.