Шмыгаль анонсировал, что меморандум с МВФ о продлении программы stand-by для Украины будет готов буквально на днях.
По словам премьера, у Украины интенсивный диалог со Всемирным банком и «очень много проектов и хорошие перспективы» уже на следующий год. Он отметил, что от Украины ожидается выполнение ключевых экономических показателей, в частности сокращение дефицита бюджета.
Он заявил, что Украины «получает транши тогда, когда в этом нуждается», но не уточнил, будет ли перечислен новый транш от МВФ до декабря.
«Деньги любят тишину, все это знают. Я не суеверный человек, но у нас очень плодотворный диалог. Сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие-либо заявления по этому поводу», — сказал Шмыгаль.
В сентябре миссия МВФ на Украине начала работу по пересмотру программы финансирования в онлайн-режиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Киев рассчитывает на очередной транш кредита в размере 750 млн долларов в ноябре. Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что транш ожидается в октябре.