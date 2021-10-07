Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» и бывший депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич заявил, что его коллеге по парламенту от «Европейской солидарности» Алексею Гончаренко лучше было бы молчать, чем вспоминать своих бывших соратников. Трансляцию заседания парламента 7 октября вел телеканал «Рада»

В частности, Гончаренко, которого фракция выдвинула кандидатом в спикеры парламента, «раздал роли» всему Офису президента и самому главе государства Владимиру Зеленскому, мечтая о кресле спикера. Кроме того, Гончаренко вспомнил и о Шуфриче, предложив ему, как в музыкальной зарисовке «Квартала 95», «сыграть на рояле». Гончаренко показал, как готовится к «освобождению Кубани» © Facebook, alexeygoncharenko

«После того, как человек в городе Одессе, в горсовете создавал фракцию имени [Виктора] Януковича, а потом кого-то учит последовательности и еще и напоминает именно от этой политической силы ("Европейская солидарность") о каких-то офшорах, лучше бы молчал. Каюсь, есть такой грех. Пригрели, но и отдали», — заявил Шуфрич.

При этом Шуфрич заявил, что раньше Гончаренко отрекся от Януковича, накануне отрекся от Порошенко. Что именно имел в виду депутат, он не пояснил. Но попросил лидера партии Петра Порошенко прокомментировать данную информацию.

После выступления Шуфрича, телекамера запечатлела момент, как Гончаренко поспешил последовать к Порошенко, чтобы вероятно пояснить, о чем говорил Шуфрич. Порошенко его выслушал и покивал в ответ.

Когда Владимир Зеленский был актером «Квартала 95», при его участии появился музыкальный номер под названием «Игра в четыре руки».