Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна на фоне постоянных нападок Киева на Москву. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, передает РИА Новости 7 октября

Джабаров отметил, что Путин уже заявлял, что «обсуждать тему Крыма он не будет никогда и ни с кем». Но украинская сторона не сможет не поднять эту тему, так как, считает сенатор, его «живьем съедят» националисты.

В Кремле рассказали, встретятся ли Путин и Зеленский в этом году © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Также от отметил постоянные нападки Киева на Москву.

«Сейчас, к сожалению, так, как ведет себя президент Украины, премьер-министр, глава МИД страны, они, по сути, очень часто оскорбляют Россию. Поэтому, прежде чем говорить о такой встрече, надо, чтобы отношения были ровными, без резких выпадов», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Москва направила Киеву проект документа возможных решений по итогам потенциальной встречи президентов России и Украины, однако ответа с украинской стороны не последовало.