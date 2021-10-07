Джабаров отметил, что Путин уже заявлял, что «обсуждать тему Крыма он не будет никогда и ни с кем». Но украинская сторона не сможет не поднять эту тему, так как, считает сенатор, его «живьем съедят» националисты.
По мнению Джабарова, если повестка дня предполагает обсуждение Крыма, то встреча глав государств не состоится.
Также от отметил постоянные нападки Киева на Москву.
«Сейчас, к сожалению, так, как ведет себя президент Украины, премьер-министр, глава МИД страны, они, по сути, очень часто оскорбляют Россию. Поэтому, прежде чем говорить о такой встрече, надо, чтобы отношения были ровными, без резких выпадов», — сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что Москва направила Киеву проект документа возможных решений по итогам потенциальной встречи президентов России и Украины, однако ответа с украинской стороны не последовало.