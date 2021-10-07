Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк закрыла очередное заседание парламента, на котором рассматривались кандидатуры на должность спикера парламента, и объявила, что обсуждение продолжится в пятницу. Трансляцию заседания 7 октября вел телеканал «Рада»

Руслан Бортник: Отставка Разумкова - это борьба за президентский пост © Facebook, Ruslan Bortnik Дмитрия Разумкова.

В кандидаты на должность спикера фракции и депутатские группы выдвинули депутата от «Слуги народа» и вице-спикера Руслана Стефанчука, которого пока не сняли с должности, депутатов от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич, депутата от «Голоса» Ярослава Железняка, а также внефракционного депутата Гео Лероса. Железняк и Лерос позже сняли свои кандидатуры.

В целом, Рада закрыла вопрос обсуждения кандидатур на кресло спикера.

«На голосование рано еще ставить. У нас еще есть выступления народных депутатов, поэтому мы продолжим завтра обсуждение этого вопроса. А сейчас я оглашаю наше очередное заседание закрытым. И напоминаю, что в четыре часа у нас будет внеочередное заседание», — заявила Кондратюк.

Ранее уволенный Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.