Основатель Киевского камерного оркестра скончался в Тюмени

Дирижер, скрипач и заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев скончался в больнице на 93-м году жизни. Об этом вечером 6 октября сообщила пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения

Известно, что накануне дирижер был доставлен в одну из тюменских больниц, где и ушел из жизни. Причина смерти пока не называется.

Антон Шароев — потомственный музыкант, правнук великого композитора, пианиста и дирижера, основателя Петербургской консерватории и Русского музыкального общества Антона Рубинштейна.

Умер украинский народный синоптик Леонид Горбань © Леонид Горбань/Фейсбук

Шароев был награжден орденом Дружбы, увенчан Лавровым венком всемирного музыкального фестиваля «Пражская весна», а также награжден медалью святителя Филофея.