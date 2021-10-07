Основатель Киевского камерного оркестра скончался в Тюмени

Известно, что накануне дирижер был доставлен в одну из тюменских больниц, где и ушел из жизни. Причина смерти пока не называется.
Антон Шароев — потомственный музыкант, правнук великого композитора, пианиста и дирижера, основателя Петербургской консерватории и Русского музыкального общества Антона Рубинштейна.
Сам Шароев стал известен как основатель и руководитель Киевского камерного оркестра, а всего дирижер стоял у истоков семи коллективов, последним созданным им стал оркестр «Камерата Сибири».
Шароев был награжден орденом Дружбы, увенчан Лавровым венком всемирного музыкального фестиваля «Пражская весна», а также награжден медалью святителя Филофея.