Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину. Со своим украинским коллегой в рамках визита он обсудил сотрудничество стран в вопросе безопасности в Черном море.
«Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов. Черное море не должно быть пространством для агрессивных действий любой страны», — заявил Кулеба по итогам встречи.
По его словам, Украина и Турция будут усиленно сотрудничать для достижения этой цели.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готовит конференцию по вопросам безопасности в Черном море.