Главы МИД Украины и Турции обсудили вопросы безопасности в Черном море. Об этом 7 октября на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Политолог рассказал, как Турция может испортить отношения с Россией © Public Domain Мевлют Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину. Со своим украинским коллегой в рамках визита он обсудил сотрудничество стран в вопросе безопасности в Черном море.

«Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов. Черное море не должно быть пространством для агрессивных действий любой страны», — заявил Кулеба по итогам встречи.

По его словам, Украина и Турция будут усиленно сотрудничать для достижения этой цели.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готовит конференцию по вопросам безопасности в Черном море.