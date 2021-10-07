Ранее ВАКС разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией. Защита экс-президента назвала решение незаконным и заявила, что оно было принято под давлением.
«Рассмотрев ходатайство… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича Виктора Федоровича… следственный судья постановила ходатайство… удовлетворить. Избрать в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей», — зачитала решение судья.
В Межигорье Янукович жил с 2002 года, когда впервые занял пост премьер-министра Украины. За это время там был построен большой дом, который получил название «Хонка», плавучий дом приемов на базе дебаркадера, зоопарк, искусственное озеро и гараж на 70 единиц техники.
После отъезда политика журналисты нашли в Межигорье компрометирующие Януковича и его окружение документы, многочисленные предметы роскоши, включая золотой батон в натуральную величину, иконы, оружие и два автопарка люксовых автомобилей. Впоследствии резиденция была возвращена в собственность государства, а прилегающая территория объявлена национальным парком.
После насильственной смены власти в Киеве в феврале 2014 года Янукович был эвакуирован с Украины. По неподтвержденным данным, политик поселился в подмосковной Баковке.