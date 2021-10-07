Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно отправил под стражу экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье». Видеозапись заседания 7 октября была опубликована на YouTube

Ранее ВАКС разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией. Защита экс-президента назвала решение незаконным и заявила, что оно было принято под давлением.

«Рассмотрев ходатайство… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича Виктора Федоровича… следственный судья постановила ходатайство… удовлетворить. Избрать в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей», — зачитала решение судья.

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После отъезда политика журналисты нашли в Межигорье компрометирующие Януковича и его окружение документы, многочисленные предметы роскоши, включая золотой батон в натуральную величину, иконы, оружие и два автопарка люксовых автомобилей. Впоследствии резиденция была возвращена в собственность государства, а прилегающая территория объявлена национальным парком.

После насильственной смены власти в Киеве в феврале 2014 года Янукович был эвакуирован с Украины. По неподтвержденным данным, политик поселился в подмосковной Баковке.