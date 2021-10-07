В частности, депутат от «Свободы» Любомир Мельничук попросил передать слово для обращения, которое связано с детским садом.
«Мы это не планировали. Ну, давайте каждая фракция будет приводить по десять людей и давать им слово. Так не честно, друзья мои. Оглашается перерыв на пять минут. Руководители фракций, пожалуйста, подойдите к президиуму», — сказал Садовой.
После реплики мэр, отвернулся, чтобы уйти, но микрофон был все еще включен. В итоге Садовой выругался матом в прямом эфире.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль растерялся после того, как понял, что забыл отключить микрофон и все присутствующие на заседании Кабмина и телезрители услышали его реакции на плохую телефонную связь с депутатом от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко. Шмыгаль сказал — «Слава богу!» и рассмеялся.