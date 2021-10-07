«Коллегами из комитета по вопросам здоровья нации предлагается к подписанию проект постановления о дополнительных мерах противодействия COVID-19 в стенах Верховной Рады», — написал он.
По словам депутата, в проекте постановления предлагается во время действия карантина пускать в помещение административных зданий парламента только тех депутатов, журналистов и других посетителей, у которых есть документ о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении от COVID-19.
За минувшие сутки на Украине зафиксировали 12 662 новых случая заболевания коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), городе Киев (792) и Запорожской (783) областях.
Всего за период пандемии на Украине заболели почти 2,5 млн человек, летальных случаев — больше 57,5 тысяч.