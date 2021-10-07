Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложил парламенту разрешить допуск в здание депутатов и журналистов с COVID-сертификатами или отрицательными ПЦР-тестами. Об этом 7 октября в своем Telegram-канале сообщил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура

«Коллегами из комитета по вопросам здоровья нации предлагается к подписанию проект постановления о дополнительных мерах противодействия COVID-19 в стенах Верховной Рады», — написал он.

На пути к красной зоне. Эпидемия коронавируса на Украине вернулась к февральскому уровню © Gerd Altmann/Pixabay

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 12 662 новых случая заболевания коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), городе Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Всего за период пандемии на Украине заболели почти 2,5 млн человек, летальных случаев — больше 57,5 тысяч.