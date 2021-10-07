«Вас, «Слуги народа», не будет в новом парламенте. Дмитрий Александрович, а вам добро пожаловать», — заявил депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев.
Кроме того, депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко поблагодарил Разумкова за отставание принципа парламентаризма и за то, что «вел себя прилично». Он также обратился к Разумкову со словами — «до встречи в новом парламенте».
В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.
При этом Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.