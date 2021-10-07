Ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении антисемитизма и противодействии ему. Закон поддержали 283 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Поддержка Владимиром Зеленским этого закона свидетельствует о последовательной позиции президента и нашего государства по недопущению в Украине такого постыдного явления, как антисемитизм», — отмечается в сообщении.
Антисемитизмом в законе названо такое «отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним».
Закон также включает перечень проявлений антисемитизма. Нарушителям закона грозит гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.