Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», ранее принятый Верховной Радой. Об этом сообщается 7 октября на сайте президента

На Украине будут сажать за проявление антисемитизма © скриншот "ВГО Українські санітари" / скриншот "ВГО Українські санітари" / Перейти в фотобанк

«Поддержка Владимиром Зеленским этого закона свидетельствует о последовательной позиции президента и нашего государства по недопущению в Украине такого постыдного явления, как антисемитизм», — отмечается в сообщении.

Антисемитизмом в законе названо такое «отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним».

Закон также включает перечень проявлений антисемитизма. Нарушителям закона грозит гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.