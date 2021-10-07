Мэр Киева, лидер партии «Удар» Виталий Кличко призвал Государственное бюро расследований (ГБР) прекратить дискредитировать правоохранительный орган распространением неправдивой информации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Киевского горсовета 7 октября

Ранее ГБР сообщило, что системная коррупция власти Киева может стоить столичной общине 10 млрд гривен ежегодно.

«Мы сегодня обеспечиваем жизнедеятельность города, работая в условиях, когда давление на местные власти продолжается. Многочисленные обыски, которые продолжаются, дестабилизируется работа коммунальных предприятий, раздаются громкие заявления и манипуляции», — сказал Кличко во время заседания Киевсовета.

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«Если ГБР беспристрастный правоохранительный орган, то странным выглядит через прессу распространять свои предположения и обвинения в сторону столичной власти. И это с формулировками —"по предварительным оценкам", "может наносить убытки". Говорится о каких-то убытках на 10 миллиардов гривен. Должна быть доказательная база, приговоры суда, вступившие в законную силу. А не предположения и предварительные оценки», — сказал Кличко.

Мэр Киева обратился к ведомству с призывом обнародовать доказательства, если они есть, и передать дела в суд. Если их нет, отметил Кличко, то ГБР не стоит заниматься пиаром и дезинформацией, а также дискредитировать правоохранительный орган.