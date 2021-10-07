Депутат Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сравнила депутатов от «Слуги народа» с шакалом Табаки из сказки «Маугли», президента Украины Владимира Зеленского - с Шер-Ханом, а уволенного спикера парламента Дмитрия Разумкова - с главным героем. Ее выступление 7 октября транслировал телеканал «Рада»

«В парламенте мы видим дешевый спектакль для одного зрителя на Банковой. Что же это за спектакль? Это «Маугли». Когда тут происходит кастинг на роль Табаки, которые бегают в сектор «Европейской солидарности» и кричат: «Акела промахнулся!», и Шер-Хан за этим всем с Банковой наблюдает.

Вернемся к Маугли. Наша фракция единственная не голосовала за Разумкова как за спикера Рады… Но я должна отдать должное нашему оппоненту», — заявила она.

По словам Геращенко, Разумков пытался сохранить минимальную независимость парламента.

«Друзьям все, а врагам – закон»: Разумков о президентстве Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.

В кандидаты на спикера парламента выдвинуты депутат от «Слуги народа» и вице-спикер Руслан Стефанчук, которого пока не сняли с должности, депутаты от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич, депутат от «Голоса» Ярослав Железняк, а также внефракционный депутат Гео Лерос.