«В парламенте мы видим дешевый спектакль для одного зрителя на Банковой. Что же это за спектакль? Это «Маугли». Когда тут происходит кастинг на роль Табаки, которые бегают в сектор «Европейской солидарности» и кричат: «Акела промахнулся!», и Шер-Хан за этим всем с Банковой наблюдает.
Вернемся к Маугли. Наша фракция единственная не голосовала за Разумкова как за спикера Рады… Но я должна отдать должное нашему оппоненту», — заявила она.
По словам Геращенко, Разумков пытался сохранить минимальную независимость парламента.
В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.
Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.
В кандидаты на спикера парламента выдвинуты депутат от «Слуги народа» и вице-спикер Руслан Стефанчук, которого пока не сняли с должности, депутаты от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич, депутат от «Голоса» Ярослав Железняк, а также внефракционный депутат Гео Лерос.