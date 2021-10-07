В этот раз модель снималась в необычной локации — на берегу озера с удочкой в руках. Реквизит облаченная в чулки и длинные перчатки певица использовала не по прямому назначению, зато успела дать самый главный совет удачной рыбной ловли.
«Тсссс… Утром, как и на рыбалке, главное, чтобы никто не п**дел», — заявила Астафьева.
«Вот так рыбалка», «Ловится хоть?», «Наверное, все судаки повыскакивали», «Как-то маловата приманка, Даша достойна большего», «Теперь я понимаю, почему мужики так любят рыбалку… Там вот такие русалки», «Мотивация прекрасная, нужно срочно на рыбалку», — ответили подписчики.
Даша Астафьева — украинская актриса, модель, певица, бывшая участница группы Nikita. Снималась в таких фильмах, как «Остров везения», «Ночь святого Валентина», «Свингеры». Кроме того, Астафьева часто появляется на обложке мужского журнала Playboy.