Украинская певица, модель и звезда эротического журнала Playboy Даша Астафьева поделилась с фолловерами снимками с очередной неоднозначной фотосессии. Соответствующий пост она разместила в Instagram 7 октября

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«Тсссс… Утром, как и на рыбалке, главное, чтобы никто не п**дел», — заявила Астафьева.

«Вот так рыбалка», «Ловится хоть?», «Наверное, все судаки повыскакивали», «Как-то маловата приманка, Даша достойна большего», «Теперь я понимаю, почему мужики так любят рыбалку… Там вот такие русалки», «Мотивация прекрасная, нужно срочно на рыбалку», — ответили подписчики.

Даша Астафьева — украинская актриса, модель, певица, бывшая участница группы Nikita. Снималась в таких фильмах, как «Остров везения», «Ночь святого Валентина», «Свингеры». Кроме того, Астафьева часто появляется на обложке мужского журнала Playboy.