Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку по факту выезда из страны экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили. Об этом в четверг, 7 октября, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко. Его цитирует «Украинская правда»

«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», — сказал Демченко.

На данный момент, по его словам, несколько должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства отстранены от служебных обязанностей на время расследования.

«Групповое насилие». На что надеется Саакашвили в тюрьме © AFP, Sergei SUPINSKY

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, когда он вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Как сообщают СМИ, путешествовал он тайком, в вентиляционной кабине грузовика, перевозившего зелень. Автомобиль стоял на пароме, который шел из Одессы в Поти.

Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Грузинские власти отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок, его приговор обжалованию не подлежит.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В Грузии он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.