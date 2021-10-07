«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», — сказал Демченко.
На данный момент, по его словам, несколько должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства отстранены от служебных обязанностей на время расследования.
При этом Демченко отметил, что не может предоставить информацию о том, зафиксировали ли выезд Саакашвили в базе данных, так как эта информация является конфиденциальной.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, когда он вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Как сообщают СМИ, путешествовал он тайком, в вентиляционной кабине грузовика, перевозившего зелень. Автомобиль стоял на пароме, который шел из Одессы в Поти.
Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Грузинские власти отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок, его приговор обжалованию не подлежит.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В Грузии он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.