«Здесь не должно быть персоналий. Я не знаю, кто следующий… Кличко, да, может быть следующим, но всё-таки при всем уважении к Виталию Владимировичу — он мэр города», — сказал Разумков.
В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщины» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.
Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.
Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что основным кандидатом на должность спикера является Руслан Стефанчук, а на место первого вице-спикера — Александр Корниенко.