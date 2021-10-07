Экс-спикер Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что следующим с должности могут уволить главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. Его выступление на брифинге 7 октября вел телеканал «Рада»

«Здесь не должно быть персоналий. Я не знаю, кто следующий… Кличко, да, может быть следующим, но всё-таки при всем уважении к Виталию Владимировичу — он мэр города», — сказал Разумков.

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Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.

Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что основным кандидатом на должность спикера является Руслан Стефанчук, а на место первого вице-спикера — Александр Корниенко.