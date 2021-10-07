Телеведущий Максим Галкин выпустил новый рекламный ролик с участием своих детей от певицы Аллы Пугачевой. На этот раз он предложил детям грызть. Соответствующий пост шоумен опубликовал в Instagram 7 октября

«Когда хочется чего-то простого и хорошо знакомого. Бери семечки, с их ярким вкусом время летит незаметно!» — подписал ролик артист, назвав конкретный бренд продукта.

«Бабушки с каждого кулечка семечек по 30 копеек платят Максиму: по семь копеек за рекламу! На каждый этаж замка — по копейке!», «А я по дурости сегодня купила семечек мешок. Десятый час не отпускают, спасите, больше не могу», «У вас семечковая зависимость», «Не грызите семки, берегите зубки», «Это эксплуатация детского труда», — ответили подписчики.

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Двойняшки Лиза и Гарри родились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году с помощью суррогатной матери. В этом году дети пошли во второй класс. По словам Галкина, только на обучение двойняшек они с женой тратят три с лишним миллиона рублей в год.