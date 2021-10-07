Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что Венгрия, будучи суверенной страной, имеет право на газовый контракт с Россией, но все равно осуждает такое решение. Об этос он заявил в ходе VII Киевского международного экономического форума в четверг, 7 октября

Ранее Венгрия и «Газпром» подписали новый контракт о поставках газа. Согласно документу, в Венгрию будет поступать по 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины в течение последующих 15 лет, в том числе 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию и 1 млрд — через Австрию.

Землянский объяснил, почему Украина не имеет права сетовать на контракт Венгрии с «Газпромом» © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Конечно, мы обеспокоены таким решением Венгрии. Это суверенная страна, она принимает внутренние решения, имеет право на развитие своей экономики и на свои внутренние договора. Но сегодня мы говорим с нашими европейскими партнерами — если мы партнеры, то партнерство предусматривает объединение в кризис и совместные ответы на вызовы, которые возникают», — заявил Шмыгаль.

В Венгрии ранее также отмечали, что страна не обязана учитывать позицию Украины в ситуации вокруг контракта с «Газпромом».