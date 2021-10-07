Ранее Венгрия и «Газпром» подписали новый контракт о поставках газа. Согласно документу, в Венгрию будет поступать по 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины в течение последующих 15 лет, в том числе 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию и 1 млрд — через Австрию.
В ответ на это в МИД Украины заявили, что обратятся с жалобой в Европейскую комиссию из-за поставок газа в обход Украины, хотя диверсификация маршрутов поставок газа полностью соответствует европейским законам и директивам Брюсселя.
«Конечно, мы обеспокоены таким решением Венгрии. Это суверенная страна, она принимает внутренние решения, имеет право на развитие своей экономики и на свои внутренние договора. Но сегодня мы говорим с нашими европейскими партнерами — если мы партнеры, то партнерство предусматривает объединение в кризис и совместные ответы на вызовы, которые возникают», — заявил Шмыгаль.
В Венгрии ранее также отмечали, что страна не обязана учитывать позицию Украины в ситуации вокруг контракта с «Газпромом».