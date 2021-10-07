Ранее украинские «патриоты» подвергли Зинченко критике в соцсети из-за фото с представляющим Россию спортсменом.
«Желаю тебе удачи во всём, если даже кому-то это не нравится», — написал Нурмагомедов.
«Зинченко красава, брат, я сам с Казахстана, уважаю тебя», «Зинченко Мужчина!!! Против нацистов продолжай гнуть свою линию!», «Очень хороший футболист», — отреагировали спортивные болельщики в комментариях.
Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанных боевых искусств, выступал под эгидой UFC. По национальности аварец. Бывший чемпион UFC в лёгком весе. Отец Нурмагомедова — мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион Украины по дзюдо и самбо. На старте спортивной карьеры Хабиб Нурмагомедов хотел получить гражданство Украины, однако ему отказали.