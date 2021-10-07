«Я никогда не был другом президента. Это рабочие отношения. Друзья, я думаю, они формируются по-другому. Я думаю, друзья президента — они больше связаны с "95 Кварталом", с его прошлой жизнью. У меня другие друзья. Не считаю, что президент, премьер-министр, спикер должны быть друзьями. Они должны работать на государство. Не на свои дружеские отношения, а на государство», — заявил он.
Во время своего выступления перед голосованием об отставке Разумков заявил, что при президенте Владимире Зеленском продолжило работать правило «друзьям все, а врагам — закон».
Во вторник Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила спикера Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня, чтобы в четверг проголосовать за его отставку. Он заявил, что решение вынести на голосование вопрос принято с нарушением закона.