Уволенный с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что с президентом Владимиром Зеленским у него всегда были только рабочие отношения. Его выступление на брифинге 7 октября вел телеканал «Рада»

Гетманцев и Разумков «столкнулись» во время рассмотрения отставки спикера © Дмитрий Разумков/Фейсбук

Во время своего выступления перед голосованием об отставке Разумков заявил, что при президенте Владимире Зеленском продолжило работать правило «друзьям все, а врагам — закон».

Во вторник Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила спикера Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня, чтобы в четверг проголосовать за его отставку. Он заявил, что решение вынести на голосование вопрос принято с нарушением закона.