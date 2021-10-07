Уволенный с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию. Об этом 7 октября он заявил на брифинге, который транслировал телеканал «Рада»

«Накануне все мои коллеги разгоняли информацию, кто с какими олигархами работает… Я думаю, что лучше не говорить, а смотреть информацию. Можно посмотреть кто, за что и как принимает решения. Относительно голосования "Батькивщины"…. Я с утра знал эту информацию, что они так проголосуют. Но я думаю, что мы увидели новую коалицию — партия "Слуга народа" и "Батькивщина", — заявил он.

Рада уволила Разумкова с должности спикера Рады © Facebook, Верховна Рада України

В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Ни одного голоса за отставку Разумкова не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» проголосовала за почти полным составом. Один депутат проголосовал против.