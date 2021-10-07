Инцидент произошел в Софиевской Борщаговке.
По словам очевидца, неизвестные дважды за один день напали на темнокожего сотрудника автомойки.
В первый раз на автомойщика напал мужчина, у которого при себе был нож. Второй раз в драке участвовала уже группа людей.
Неясно, что именно стало причиной конфликта и связаны ли эти нападения с цветом кожи мужчины.
В конце лета текущего года украинский спортсмен, депутат Верховной Рады Жан Беленюк сообщил, что на него пытались напасть в центре Киева. По словам депутата, неизвестные хотели спровоцировать его на конфликт на почве расизма.