В Киеве дважды за день напали на темнокожего автомойщика. Об этом в четверг, 7 октября, сообщил «Киев Оперативный»

Инцидент произошел в Софиевской Борщаговке.

Что делать с нацизмом и расизмом? Европейцы предлагают сплотиться © REUTERS, Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

В первый раз на автомойщика напал мужчина, у которого при себе был нож. Второй раз в драке участвовала уже группа людей.

Неясно, что именно стало причиной конфликта и связаны ли эти нападения с цветом кожи мужчины.

В конце лета текущего года украинский спортсмен, депутат Верховной Рады Жан Беленюк сообщил, что на него пытались напасть в центре Киева. По словам депутата, неизвестные хотели спровоцировать его на конфликт на почве расизма.