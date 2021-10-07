Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии сайту «Чемпионат.com» 6 октября раскритиковал украинских националистов за недовольство из-за фото украинского футболиста Александра Зинченко с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым

Зинченко разгневал фанатов снимком с Хабибом © zinchenko_96/Instagram

«Сетевые хомяки под жёлто-блакитным флагом, понимаете, они всякую хрень писать горазды. А умные люди порадуются. Поэтому братские народы всегда вместе! Болеем за украинский спорт так же, как и нормальные украинцы болеют за русских», — заявил Губерниев.

Он подчеркнул, что большинство болельщиков — адекватные люди и отделяют политику от спорта.

Ранее Александр Зинченко опубликовал в Instagram совместные снимки с Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмены смотрели матч «Ливерпуля» и «Манчестер сити» на стадионе «Энфилд». Украинские «патриоты» традиционно отреагировали на фото потоком негативных комментариев.