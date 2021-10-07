За решение об отставке Разумкова проголосовали 284 депутата.
Для отставки спикера было необходимо минимум 226 голосов депутатов. После отзыва с должности Разумков может работать внефракционным депутатом и выбрать работу в любом комитете, поскольку после назначения на должность написал заявление о выходе из фракции «Слуга народа».
Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что основным кандидатом на должность спикера является Руслан Стефанчук, а первого вице-спикера — Александр Корниенко.