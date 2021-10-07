Депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали представление об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова. Трансляцию заседания 7 октября вел телеканал «Рада»

«Друзьям все, а врагам – закон»: Разумков о президентстве Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Для отставки спикера было необходимо минимум 226 голосов депутатов. После отзыва с должности Разумков может работать внефракционным депутатом и выбрать работу в любом комитете, поскольку после назначения на должность написал заявление о выходе из фракции «Слуга народа».

Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что основным кандидатом на должность спикера является Руслан Стефанчук, а первого вице-спикера — Александр Корниенко.