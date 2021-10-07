Спикер Рады Дмитрий Разумков, отставку которого рассматривают в четверг в парламенте, заявил, не брал взятки на своей должности все два года. Его выступление в парламенте 7 октября вел телеканал «Рада»

«Относительно каких-то конвертов… Вы знаете, я никакие конверты более чем за два года в Верховной Раде никакие не брал ни от кого — ни от олигархов, ни от кого-то другого… Пусть каждый отвечает за себя. Мне никто не приносил», — заявил он.

«Друзьям все, а врагам – закон»: Разумков о президентстве Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее депутат из депутатской группы «За будущее» Антон Поляков заявил, что за поддержку закона об олигархах депутатам фракции «Слуга народа» раздавали деньги в конвертах, причем делали это прямо в туалете Рады.