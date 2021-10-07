«Относительно каких-то конвертов… Вы знаете, я никакие конверты более чем за два года в Верховной Раде никакие не брал ни от кого — ни от олигархов, ни от кого-то другого… Пусть каждый отвечает за себя. Мне никто не приносил», — заявил он.
Он уточнил, что если бы брал конверты, то его бы «сейчас не снимали, а уже закрывали».
Ранее депутат из депутатской группы «За будущее» Антон Поляков заявил, что за поддержку закона об олигархах депутатам фракции «Слуга народа» раздавали деньги в конвертах, причем делали это прямо в туалете Рады.