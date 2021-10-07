Цены на газ в Европе упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures 7 октября

Стоимость ноябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах 6 октября поднималась до 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего упала до 1679.

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К 10:34 наметился небольшой рост — до 1079,5.

В последние месяцы в Европе резко вырастали цены на газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу прошлого месяца показатель почти удвоился.

По мнению аналитиков, к росту цен на фьючерсы на газ в Европе привели несколько причин: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спросом на сжиженный природный газ в Азии.