Стоимость ноябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах 6 октября поднималась до 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего упала до 1679.
На следующий день ноябрьские фьючерсы начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, к 9:13 мск подросли до 1370, а затем последовал обвал — 981,1 доллар за тысячу кубометров.
К 10:34 наметился небольшой рост — до 1079,5.
В последние месяцы в Европе резко вырастали цены на газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу прошлого месяца показатель почти удвоился.
По мнению аналитиков, к росту цен на фьючерсы на газ в Европе привели несколько причин: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спросом на сжиженный природный газ в Азии.