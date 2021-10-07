Кассационная жалоба «Мотор Сич», в которой компания просит передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, поступила в ВС РФ 6 октября. Она пока не принята к рассмотрению.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», признали, что «Мотор Сич» нарушает права истца на товарные знаки, запретили их использование и взыскали компенсацию.
Истцу принадлежат права на серию товарных знаком «Ми/Mi», «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в 2019 году, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета. Обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB компания использовала на своем сайте для рекламы своих товаров и услуг.
«Мотор Сич» не признала иск, сославшись на принцип исчерпания права.