Украинское предприятие «Мотор Сич» попросило Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих судов, которые взыскали с нее около 42 млн рублей за незаконное использование серии товарных знаков «Ми/Mi». Об этом со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел 7 октября сообщает РИА Новости

Кассационная жалоба «Мотор Сич», в которой компания просит передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, поступила в ВС РФ 6 октября. Она пока не принята к рассмотрению.

Национализация «Мотор Сич». Как Украина стала подрядчиком российского ВПК © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Истцу принадлежат права на серию товарных знаком «Ми/Mi», «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в 2019 году, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета. Обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB компания использовала на своем сайте для рекламы своих товаров и услуг.

«Мотор Сич» не признала иск, сославшись на принцип исчерпания права.