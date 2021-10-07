Депутат Рады от «Слуги народа» Даниил Гетманцев, которого его фракция выбрала для рассмотрения вопроса об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова, «поставил на место» главу парламента, показав, «кто тут главный». Трансляцию заседания парламента 7 октября вел телеканал «Рада»

«В соответствии с регламентом Украины публично оглашаю о конфликте интересов при рассмотрении вопроса об отзыве Верховной Радой главы Верховной Рады Украины с должности. То есть не буду принимать участие в голосовании по этому вопросу», — заявил Разумков и передал слово Гетманцеву.

Разумков обвинил главу партии Зеленского в шантаже © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Руслан Стефанчук решил уступить свое место. Рада приняла такое решение смехом и аплодисментами.

Перед тем, как Стефанчук уступил место Гетманцеву, Разумков предложил сесть где-то рядом. Гетманцев, сев на место Стефанчука, ответил Разумкову, что только главенствующий во время заседания может давать слово.

Во вторник Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила спикера Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня, чтобы в четверг проголосовать за его отставку. Он заявил, что решение вынести на голосование вопрос принято с нарушением закона.

Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что основным кандидатом на должность спикера является Руслан Стефанчук, а первого вице-спикера — Александр Корниенко.