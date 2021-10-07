Украинский синоптик Татьяна Негадайлова рассказала, что глобальное потепление - проблема серьезная и его последствия обернутся для страны вполне очевидными последствиями. Об этом на днях написал «Парламент.ua»

Умер украинский народный синоптик Леонид Горбань © Леонид Горбань/Фейсбук

«Просто вспомните погоду в конце восьмидесятых и за последние несколько лет, это действительно два разных климата. Суровые зимы стали редкостью, если и бывает температура —20 — это и редко, и короткое время, буквально один-два дня, и уже два года, как у нас не было метеорологической зимы», — заявила эксперт.

Негадайлова отметила, что для прибрежных регионов потепление оборачивается затоплением, а у Украины — другая проблема.

«Для нас важна водность — наложение дождевых периодов. После 2011 года у нас наступили годы пониженной водности. По мнению ученых, этот период длился до 2020 года, а дальше начался период повышенной водности. У нас чаще стали происходить суховеи, ветры типа смерчей, нехарактерные для нашей территории. То есть вместе с изменением климата к нам пришли и опасные стихийные явления», — констатировала специалист.

По подсчетам синоптиков, к 2100 году температура на Земле может подняться еще на 2,7 градусов.