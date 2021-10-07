«Вот это маркетинг. В киевском магазине одежды предлагают скидки на товар вакцинированным от ковида покупателям. А тем, кто переболел и выжил, видимо, скидки не будет», — прокомментировал канал.
«А всем, кто отрубит себе руку — 20%», «А каждому, кто отдаст одну почку, стакан мочи бесплатно!!!», «А можно то же самое, но с ценами на коммуналку зимой?», «Частная компания, что хочет, то и делает», «Я за вакцинацию, но это полнейший 3.14здец», — отреагировали подписчики канала.
Между тем, за минувшие сутки на Украине зарегистрировано более 15 тысяч новых зараженных COVID-19 и 314 летальных случаев, а за весь период пандемии заболело почти 2,5 миллиона жителей страны, а скончалось — около 58 тысяч.