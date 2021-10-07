Странам ЕС грозит неизбежная энергокатастрофа из-за провальной политики энергобезопасности, даже поставки топлива из России не спасут ситуацию. Об этом на днях сообщило издание Forbes

Британцы высоко оценили слова Путина о политике Запада на рынке энергетики © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация», — отметила аналитик консультационной группы Wood Mackenziе Наталья Тюрина.

Согласно изданию Bloomberg, основные поставки угля из России идут в Азию. Отмечается, что Россия сокращала экспорт угля в Европу в течение многих лет, поскольку Европейский союз закрывал угольные электростанции.

В Европе растет спрос на уголь, так как он является хорошей альтернативой газу. Газовые цены в последние месяцы рекордно взлетели, котировки на бирже достигали 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.