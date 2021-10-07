Ранее российские компании-поставщики угля заявили о готовности повышения объемов экспорта топлива в Европу, если бизнес в странах ЕС предпочтет перейти на него с экологических альтернативных источников энергии.
«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация», — отметила аналитик консультационной группы Wood Mackenziе Наталья Тюрина.
Согласно изданию Bloomberg, основные поставки угля из России идут в Азию. Отмечается, что Россия сокращала экспорт угля в Европу в течение многих лет, поскольку Европейский союз закрывал угольные электростанции.
В Европе растет спрос на уголь, так как он является хорошей альтернативой газу. Газовые цены в последние месяцы рекордно взлетели, котировки на бирже достигали 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.