В Мелитополе Запорожской области решили существенно усилить карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Новые правила начинают действовать 7 октября, говорится на сайте горсовета

Киевлянка торговала поддельными спецпропусками на транспорт © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк говорится, что городские автобусы будут работать только в пиковые часы — с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Водителей и пассажиров обязали иметь отрицательный тест (ПЦР или экспресс-тест на антиген) на коронавирус, которому не более трех суток; документ о вакцинации (достаточно даже одной дозы) или доказательство выздоровления от болезни. Ученикам местных школ разрешили пользоваться транспортом при наличии справки из учебного заведения.

Кроме того, заведениям общественного питания разрешили принимать посетителей только при условии наличия у сотрудников отрицательного теста или документа о вакцинации по крайней мере одной дозой.

Маршрутчики оказались не готовы к нововведениям. Только часть из них заранее получили необходимые для работы документы, остальные просто не вышли на маршрут. С утра в городе наблюдается настоящий коллапс — автобусов на маршрутах крайне мало, на остановках образовались очереди, пассажиры возмущены.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у более 15 тысяч украинцев, умерли 314 пациентов.