Кандидата в мэры Харькова, юриста Дениса Ярославского обокрали во время ночной поездки в поезде «Укрзализныци». Об этом 6 октября пострадавший сообщил на своей странице в Facebook

По его словам, инцидент произошел в поезде, следовавшем из Киева в Харьков.

«Обратил внимание, что у меня на столе пропала сумка с Макбуком, документами, деньгами, личными вещами… Проспал, бывает», — сказал Ярославский.

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«К сожалению, разговоры так и остались разговорами. Поэтому вот эта вот вся тварь, которая ездит, пока люди спят, заходит, открывает ключами — без разницы, купе, СВ или плацкарт, и обворовывает всех остальных, остается безнаказанной», — добавил он.

Ярославский также выразил надежду, что МВД вернет сотрудников полиции в поезда, а «Укрзализныця» поставит в поезда камеры.

Сообщения об инцидентах в поездах УЗ поступают регулярно. В прошлом году «Укрзализныця» планировала вернуть полицейских в поезда из-за попытки изнасилования телеведущей, ехавшей с сыном в поезде «Мариуполь-Киев».