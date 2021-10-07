Известный на Украине народный синоптик Леонид Горбань скончался 1 октября на 83-м году жизни. Вечером 6 октября об этом написал «ГлавРед» со ссылкой на родственников синоптика

Заболеваемость растет: больше 15 тысяч украинцев подхватили COVID-19 за сутки © РИА Новости, Татьяна Макеева / Перейти в фотобанк

Леонид Горбань написал несколько книг, например: «Народный календарь погоды» и «Погода до 2030 года». Долгое время, по признанию самого автора, ему приходилось сталкиваться с непониманием своего метода и даже угрозами в свой адрес.

В своем последнем прогнозе народный синоптик заявил, что октябрь на Украине будет холодным, морозным, а иногда и дождливым. Заморозки он ожидал в середине месяца, а дожди — 5-6, 8-10, 20-23 и 26 октября. А вот последняя публикация в социальных сетях Горбаня датируется 2 сентября и посвящена она связи движения планет Солнечной системы и погоды на Земле.