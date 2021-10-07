Горбань не был официально признан синоптиком, так как свои прогнозы делал исходя из данных астрологии и передвижения планет. С гидрометцентром никогда не сотрудничал, при этом, как утверждают отдельные украинцы, часто давал более точную информацию о предстоящей погоде, чем специалисты.
Леонид Горбань написал несколько книг, например: «Народный календарь погоды» и «Погода до 2030 года». Долгое время, по признанию самого автора, ему приходилось сталкиваться с непониманием своего метода и даже угрозами в свой адрес.
В своем последнем прогнозе народный синоптик заявил, что октябрь на Украине будет холодным, морозным, а иногда и дождливым. Заморозки он ожидал в середине месяца, а дожди — 5-6, 8-10, 20-23 и 26 октября. А вот последняя публикация в социальных сетях Горбаня датируется 2 сентября и посвящена она связи движения планет Солнечной системы и погоды на Земле.