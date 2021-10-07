Отмечается, что на дистанционную форму обучения учеников опорного лицея перевели из-за отказа части учителей вакцинироваться от коронавируса. Для учебы в очном формате педагогический состав должен быть вакцинирован на 80%, в то время как в Сосновском лицее вакцинировано 72% учителей.
Ученики села Вилли не могут подключиться к видеоурокам не только из-за отсутствия гаджетов, но и из-за плохого качества связи.
«Я зайти на урок не могу. У меня проседает интернет, или меня просто выбрасывает из этой встречи», — говорит ученик 9 класса Михаил Боднар.
В материале сообщается, что вместо учебы дети вынуждены заниматься полевыми работами – копать картофель.
Около 40 школ в труднодоступных районах Украины не имеют доступа в интернет, сообщает представитель министерства образования и науки Юрий Кононенко.
Всего на Украине более 900 школ среднего и старшего звена перешли на дистанционку по причине отказа учителей от вакцинации.