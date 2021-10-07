Более трети учеников села Вилли Ровенской области не могут подключиться к дистанционным урокам из-за отсутствия интернет-связи, компьютеров и мобильных телефонов. Об этом 6 октября сообщает ТСН

«Бездарность»: Зеленская проигнорировала карантин © Елена Зеленская/Instagram

Ученики села Вилли не могут подключиться к видеоурокам не только из-за отсутствия гаджетов, но и из-за плохого качества связи.

«Я зайти на урок не могу. У меня проседает интернет, или меня просто выбрасывает из этой встречи», — говорит ученик 9 класса Михаил Боднар.

В материале сообщается, что вместо учебы дети вынуждены заниматься полевыми работами – копать картофель.

Около 40 школ в труднодоступных районах Украины не имеют доступа в интернет, сообщает представитель министерства образования и науки Юрий Кононенко.

Всего на Украине более 900 школ среднего и старшего звена перешли на дистанционку по причине отказа учителей от вакцинации.