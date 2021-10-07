Уроженка Одессы по имени Регина и житель российской столицы Антон провезли по Москве в день своей свадьбы флаги России и Украины в качестве доказательства своей любви. Об этом 7 октября написала газета Metro

«Мы хотели показать, что любовь существует и живет отдельно от каких-либо конфликтов», — пояснил «тему» бракосочетания жених.

Глава МИД Грузии рассказал об экстрадиции Саакашвили на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Родители Регины были против наших отношений. Я до сих пор не понимаю, как они опустили ее жить в Москву, будучи против ее отношений с русским мужчиной», — рассказал Антон.

В итоге на свадьбу пришли только родственники жениха, а семья невесты не изъявила желания присутствовать. Тогда, вспомнили супруги, и пришла идея сделать «тематическое» бракосочетание.

«Этими кадрами мы хотели доказать родителям Регины, что любим друг друга и настроены серьезно. Ведь на самом деле в любви не существует преград», — заявил жених.

Молодожены рассказали также, что боялись неоднозначной реакции людей на улицах Москвы и даже получили несколько отказов в свадебных агентствах. Однако торжество все же состоялось, а горожане исключительно позитивно отнеслись к празднику с флагами: поздравляли и играли марш Мендельсона на клаксонах.