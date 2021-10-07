Россия готова помочь стабилизации мирового рынка электроэнергии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики 6 октября, передает РИА Новости

Путин снизил цены на газ в Европе - Bloomberg © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что Россия остается надежным поставщиком, полностью выполняет свои обязательства перед покупателями и готова помочь в преодолении энергетического кризиса в Европе.

«Мы готовы к такой работе и хотели бы, чтобы она строилась на абсолютно коммерческой основе с учетом интересов всех участников этого процесса», — заявил он.

По словам президента, Россия готова помогать европейским странам с газом, но не в ущерб себе.

В качестве возможных вариантов на совещании были названы ускорение запуска «Северного потока — 2», увеличение объема торгов на электронной торговой площадке «Газпрома» в Санкт-Петербурге и возможность поставить на экспорт 10 млрд кубометров газа из ресурсов «Роснефти».