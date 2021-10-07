По словам российского президента, ситуация, которая сложилась на рынке газа — пример недопустимости поспешных шагов и политически окрашенных решений. Он подчеркнул рискованность отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевой торговли и указал, что «газ — не часы, трусы и галстуки и не машина».
Путин отметил, что Россия остается надежным поставщиком, полностью выполняет свои обязательства перед покупателями и готова помочь в преодолении энергетического кризиса в Европе.
«Мы готовы к такой работе и хотели бы, чтобы она строилась на абсолютно коммерческой основе с учетом интересов всех участников этого процесса», — заявил он.
По словам президента, Россия готова помогать европейским странам с газом, но не в ущерб себе.
В качестве возможных вариантов на совещании были названы ускорение запуска «Северного потока — 2», увеличение объема торгов на электронной торговой площадке «Газпрома» в Санкт-Петербурге и возможность поставить на экспорт 10 млрд кубометров газа из ресурсов «Роснефти».