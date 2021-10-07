Отмечается, что Зеленский принял отставку Ивана Кулебы в соответствии с законом Украины «О дипломатической службе».
Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян принял министра социальной политики Украины Марину Лазебную в рамках заседания армяно-украинской межправительственной комиссии. На заседании комиссии обсуждались вопросы активизации контактов между деловыми кругами и представления украинскому бизнесу преимуществ армянского рынка.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, получивший власть в результате госпереворота, выражал свои симпатии президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пашинян наряду с посольством США на Украине и канцлером Австрии Себастьяном Курцем в числе первых поздравлял Зеленского с избранием на пост президента.
По версии издания «Октагон Медиа», украинская власть изучает пример Армении, где ранее состоялся переход к парламентской республике, в результате чего даже после поражения в войне с Азербайджаном власть по результатам внеочередных выборов сумел удержать Пашинян.