Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 69-летием. Об этом 7 октября сообщили на сайте главы Белоруссии

В Кремле рассказали, встретятся ли Путин и Зеленский в этом году © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины говорится в тексте поздравления.

Белорусский президент также выразил убеждение, что пристальное внимание Путина к белорусско-российским интеграционным процессам будет и в дальнейшем способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства, а также укреплению дружбы между двумя народами.

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.

Российскому президенту 7 октября исполняется 69 лет. Как рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот день рождения Путин проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. Сейчас у президента нет особой самоизоляции, уточнил пресс-секретарь главы государства. Песков также отметил, что Путин часто назначает рабочие встречи в личный праздник.