Президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским лидером Владимиром Путиным только после разрешения некоторых фундаментальных вопросов в двусторонних отношениях. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает УНИАН

СМИ: Москва направила Киеву проект документа о встрече Путина и Зеленского © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан», — сказал Никифоров.

Он добавил, что после этого стороны смогут обсудить и другие пункты, в том числе восстановление дипломатических отношений и транспортного сообщения.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник сообщил, что несколько месяцев назад Кремль направил Украине предложения по возможной встрече Путина с украинским коллегой Зеленским. По данным собеседника газеты, в Кремле считают, что Путину и Зеленскому можно было бы договориться о восстановлении дипломатических отношений, согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, Москва назвала возможным принятие решения о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами и заключение договора о подготовке соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина «ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи» не ответила.