Украина предложила дополнительно прокачивать в Евросоюз (ЕС) по 80 миллионов кубометров газа в сутки. Об этом 6 октября сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Facebook

Макогон заявил о желании продлить контракт с Россией на прокачку газа по ГТС © пресс-служба Оператора ГТС

По словам Макогона, «Газпром» сейчас использует меньше законтрактованных мощностей, «менее 109 миллионов кубометров в сутки».

Он поддержал предложение расследовать причины рекордного роста цен на сырье и выступил за «прозрачное» образование тарифов.

Также он отметил, что Киев настаивает на сохранении транзита газа через свою территорию в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Северный поток-2».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что газотранспортная система Украины не ремонтировалась десятилетиями и может лопнуть при увеличении давления газа. При этом Москва наблюдает спекуляции вокруг темы транзитных поставок газа через территорию Украины.

В начале октября оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) объявил, что «Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.