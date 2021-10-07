С приближением зимы и ошеломляющим скачком цен на энергоносители, обрушившимся на Европу, президент России Владимир Путин выбрал подходящий момент, чтобы использовать рычаги влияния своей страны как нефтегазовой сверхдержавы, передало 6 октября издание Bloomberg

Цены на газ в Европе упали после заявления Путина - Financial Times © POOL / POOL / Перейти в фотобанк издания, накануне, когда европейский природный газ вырос в цене на 40% за несколько минут, Путин снизил цены, предложив помощь в стабилизации ситуации.

По его словам, Россия потенциально может экспортировать рекордные объемы жизненно важного топлива на континент в этом году.

По словам заместителя премьер-министра Александра Новака, быстрая сертификация вызывающего споры трубопровода «Северный поток-2» была бы одним из способов добиться этого.

Хотя сам Путин напрямую не увязал дополнительные поставки с одобрением строительства трубопровода, он отметил, что другой важный маршрут российского экспорта в Европу через Украину более дорогой и загрязняет окружающую среду.