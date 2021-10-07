По данным издания, накануне, когда европейский природный газ вырос в цене на 40% за несколько минут, Путин снизил цены, предложив помощь в стабилизации ситуации.
По его словам, Россия потенциально может экспортировать рекордные объемы жизненно важного топлива на континент в этом году.
По словам заместителя премьер-министра Александра Новака, быстрая сертификация вызывающего споры трубопровода «Северный поток-2» была бы одним из способов добиться этого.
Хотя сам Путин напрямую не увязал дополнительные поставки с одобрением строительства трубопровода, он отметил, что другой важный маршрут российского экспорта в Европу через Украину более дорогой и загрязняет окружающую среду.