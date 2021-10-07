Читатели британского издания The Telegraph оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере, назвавшего текущую ситуацию истерикой и неразберихой

Газовый кризис: Путин рассказал о том, что ждет Европу и Украину © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ранее Путин заявил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии и не допустить ошибок, подобных решениям европейских лидеров.

Газ в Европе вырос в цене в 24 раза с августа прошлого года, когда цена составляла $80 за тысячу кубометров, до $1937 за тысячу кубов 6 октября.

Все началось с того, что в Азии на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса и резкого увеличения потребления электроэнергии начался скачкообразный рост цен на газ, который все больше используется китайскими тепловыми электростанциями. Из-за этого большое количество сжиженного природного газа (СПГ) было перенаправлено с европейского на азиатский рынок. Объемы импорта СПГ в ЕС упали примерно на 10%, при этом поставки «Газпрома» в Европу находятся на уровне, близком к рекордному, но не могут сбить цены на европейских торговых площадках. Негативное влияние на европейский рынок газа также оказывают низкие запасы «голубого топлива» накануне отопительного сезона.

Образовался «замкнутый круг», из которого Европа не может выйти: высокие цены на газ не стимулируют трейдеров к закупкам газа, из-за этого объемы запасов не растут и даже снижаются, так как некоторые игроки рынка, купившие газ по дешевке в прошлом году, спешат зафиксировать прибыль, что провоцирует все большую панику на рынке и непрекращающийся рост цен.