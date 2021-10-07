Проект «Анти-Россия» в лице Украины разваливается в силу глупости и жадности политического руководства страны, считает эксперт. Американцы не могут с этим ничего сделать, и поэтому в качестве последнего жеста могут спровоцировать киевскую хунту на войну против России, сказал Сивков.
В таком случае эксперт прогнозирует массовое бегство украинских прозападных чиновников и отдельных лиц.
«Эти картины цепляющихся за шасси американских взлетающих самолетов афганцев, коллаборационистов, предателей своего народа, падающих на землю с большой высоты, разбивающихся, наглядно показывает, как американцы и европейцы относятся к своим коллаборационистам…», – пояснил собеседник издания.
По мнению эксперта, в случае масштабных военных действий на Украине американцы вывезут лишь самых высокопоставленных и приближенных к Западу чиновников, таких как экс-президент Украины Петр Порошенко. Тем, кто находится ниже в иерархии власти, надеяться на спасение нет смысла, заключает Сивков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.