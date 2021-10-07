В случае активных боевых действий между российскими войсками и Украиной большая часть украинской армии перейдет на сторону РФ. Однако часть киевской власти попытается бежать на Запад, рассказал в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков в интервью Украина.ру

Ходаковский назвал условие, при котором российская армия войдет в Донбасс © Скриншот из видео Украина.ру

В таком случае эксперт прогнозирует массовое бегство украинских прозападных чиновников и отдельных лиц.

«Эти картины цепляющихся за шасси американских взлетающих самолетов афганцев, коллаборационистов, предателей своего народа, падающих на землю с большой высоты, разбивающихся, наглядно показывает, как американцы и европейцы относятся к своим коллаборационистам…», – пояснил собеседник издания.

По мнению эксперта, в случае масштабных военных действий на Украине американцы вывезут лишь самых высокопоставленных и приближенных к Западу чиновников, таких как экс-президент Украины Петр Порошенко. Тем, кто находится ниже в иерархии власти, надеяться на спасение нет смысла, заключает Сивков.

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