В случае военной провокации киевского режима Российская Федерация встанет перед выбором — защитить республики Донбасса или согласиться на их ликвидацию Украиной, что приведет к масштабным социальным потрясениям. Скорее всего, Россия выберет первый вариант, подчеркивает эксперт.

Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым
Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым
© РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины
«Массированными авиационно-ракетными ударами, а также действиями сухопутных войск и флота группировка вооруженных сил Украины, которая вторглась туда, будет разгромлена. По большей части украинские войска не будут оказывать серьезного сопротивления российской армии, в основном будут переходить на сторону России», — рассказал Сивков.

Эксперт заявил, что при подобном сценарии контингент американских войск, присутствующих на Украине, будет выведен, а западные территории Украины останутся независимыми.

Необходимо действовать исходя из интересов большинства населения, говорит Сивков. Таким образом, только высокотехнологические области Украины с тяготеющим к России населением будут находиться под защитой российской армии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.