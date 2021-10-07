Американцы в качестве крайнего, последнего шага могут спровоцировать киевский режим на войну с Россией. Однако современных украинских коллаборационистов сдерживает «фактор Афганистана», рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью Украина.ру

В случае военной провокации киевского режима Российская Федерация встанет перед выбором — защитить республики Донбасса или согласиться на их ликвидацию Украиной, что приведет к масштабным социальным потрясениям. Скорее всего, Россия выберет первый вариант, подчеркивает эксперт.

Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Эксперт заявил, что при подобном сценарии контингент американских войск, присутствующих на Украине, будет выведен, а западные территории Украины останутся независимыми.

Необходимо действовать исходя из интересов большинства населения, говорит Сивков. Таким образом, только высокотехнологические области Украины с тяготеющим к России населением будут находиться под защитой российской армии.

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