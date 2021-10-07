В случае военной провокации киевского режима Российская Федерация встанет перед выбором — защитить республики Донбасса или согласиться на их ликвидацию Украиной, что приведет к масштабным социальным потрясениям. Скорее всего, Россия выберет первый вариант, подчеркивает эксперт.
«Массированными авиационно-ракетными ударами, а также действиями сухопутных войск и флота группировка вооруженных сил Украины, которая вторглась туда, будет разгромлена. По большей части украинские войска не будут оказывать серьезного сопротивления российской армии, в основном будут переходить на сторону России», — рассказал Сивков.
Эксперт заявил, что при подобном сценарии контингент американских войск, присутствующих на Украине, будет выведен, а западные территории Украины останутся независимыми.
Необходимо действовать исходя из интересов большинства населения, говорит Сивков. Таким образом, только высокотехнологические области Украины с тяготеющим к России населением будут находиться под защитой российской армии.
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