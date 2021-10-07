Каким знакам зодиака в новом году во всех делах будет везти, рассказал на днях астролог Павел Глоба, передает mk.ru

Новый год, по словам астролога, благоприятен для кардинальных перемен в жизни. Необходимо проявить смелость и решительность и быть готовым к резким поворотам судьбы.

«Это только начало»: Глоба предрек ухудшение ситуации с коронавирусом © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Успешным Водолеям все будет даваться легко, их лидерские качества оценят — в зимний период звезды обещают этому знаку карьерный рост. Весной на них свалится большой объем работы, но уже летом и осенью важно перевести дух, осмыслить достигнутое и начать строить новые планы.

Скорпионы в 2022 году смогут воплотить в жизнь давние планы, препятствия на их пути будут просто исчезать. При условии, что они продолжат упорно трудиться, их ждет повышение по службе. Этому знаку стоит также уделить внимание личной жизни, умерить ревность и избегать ссор с близкими.

Близнецы будут вознаграждены за упорный труд в прошлом. Их ждет и карьерный рост, и финансовый успех. Если представители этого знака стремятся сменить работу, удачный для этого месяц — май.

Удачный и полный любви и приятных неожиданностей год предстоит Девам, Овнам и Весам.

Девам стоит обратить внимание на свое окружение и быть готовым к романтическим приключениям. Работа также будет радовать представителей этого знака. Если жизнь подкинет вам возможность новых перемен, не стоит их бояться.

Овны зимой продолжат переосмысление своей жизни. Во второй половине года их ждет серьезный финансовый успех.

Весам нужно сосредоточиться на достижении поставленных ранее целей. При этом избегайте ввязываться в авантюры. С деньгами и в личной жизни этому знаку тоже будет везти.